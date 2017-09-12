T24 LogoT24 Logo
Gündem

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Akhan istifa etti

Akhan, YÖK'ün açtığı soruşturma üzerine görevinden istifa etti

12 Eylül 2017 17:20

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Galip Akhan, Yükseköğretim Kurumu'nun (YÖK) kendisine yönelik açtığı soruşturma üzerine görevinden istifa etti.

Akhan, İKÇÜ akademisyenlerine yönelik gerçekleştirilen 'FETÖ' soruşturmasında tanık olarak dinlenmişti. Hâkim Akhan’a, "Rektörlük seçimlerinde sanıklar genelde sizi desteklemişler. Üniversitede o kadar FETÖ üyesi var. Siz cemaatin adamı mısınız?" diye sormuştu. Akhan bu soruya, "Cemaatin adamı değilim" yanıtını vermişti.

Prof. Akhan, aynı davada Diş Hekimliği Dekanı ve Rektör Yardımcısı Tancan Uysal'ın FETÖ üyesi olduğunu iddia etmişti. Akhan bu davada 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün akrabası olduğunu da söylemişti.

15 Temmuz darbe girişimin ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında üniversitede görev yapan çok sayıda akademisyen ve yönetici kadrosundan isim Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile atılmış, bazıları da tutuklanmıştı.

ETİKETLER

Galip AkhanİKÇÜYÖKsoruşturmaistifa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24