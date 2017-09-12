İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Akhan istifa etti

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Galip Akhan, Yükseköğretim Kurumu'nun (YÖK) kendisine yönelik açtığı soruşturma üzerine görevinden istifa etti.

Akhan, İKÇÜ akademisyenlerine yönelik gerçekleştirilen 'FETÖ' soruşturmasında tanık olarak dinlenmişti. Hâkim Akhan’a, "Rektörlük seçimlerinde sanıklar genelde sizi desteklemişler. Üniversitede o kadar FETÖ üyesi var. Siz cemaatin adamı mısınız?" diye sormuştu. Akhan bu soruya, "Cemaatin adamı değilim" yanıtını vermişti.

Prof. Akhan, aynı davada Diş Hekimliği Dekanı ve Rektör Yardımcısı Tancan Uysal'ın FETÖ üyesi olduğunu iddia etmişti. Akhan bu davada 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün akrabası olduğunu da söylemişti.

15 Temmuz darbe girişimin ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında üniversitede görev yapan çok sayıda akademisyen ve yönetici kadrosundan isim Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile atılmış, bazıları da tutuklanmıştı.