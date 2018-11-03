İzmir Karması, Meclis Spor'u yendi

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de gerçekleştirilen Meclis Spor ve İzmir Karması futbol takımlarının gösteri maçında renkli görüntüler oluştu. Çok sayıda siyasi ile birlikte sahada karşı karşıya gelen İzmir protokolünden ünlü isimler, 60 dakikalık maçta ter döktü. Karşılaşmayı İzmir Karması 6-5 kazandı.

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı\'nın (İZVAK) davetlisi olarak İzmir\'e gelen Meclis Spor Futbol Takımı, her kulüpten 2\'şer futbolcunun da yer aldığı İzmir Karması takımı ile Göztepe Kulübü Urla Tesisleri\'nde gösteri maçı yaptı. 60 dakika süren maçta iki takımın oyuncuları da kıyasıya mücadele etti. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Cemal Bekle ve İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın\'ın yer aldığı takım \'İzmir Karması\' olarak sahada yerini aldı. Meclis Spor’da ise Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, hepsi AK Parti\'li olan Siirt Milletvekili Osman Ören, Bolu Milletvekili Fehmi Kürkçü, Hatay Milletvekili Fevzi Şanverdi, Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Giresun Milletvekili Adem Tatlı, Kilis Milletvekili Salih Zal, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz ve Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak forma giydi. İzmir Karması takımı maçı 6-5\'lik skorla kazandı. Maçın sonunda Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil takım kaptanlarına günün anısına plaket takdim etti.

Maçın ardından değerlendirme yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, maçın skorundan ziyade güzel bir ortamda sportif bir faaliyete katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, \"Meclis Spor Takımı hem ülkenin değişik illerinde hem de yurt dışında bu organizasyonlarda yer alıyor. Oyuncular farklı ülke parlamentolarıyla maç yapıyor. Bugün de İzmir\'de hem AK Parti İl Başkanlığı, hem Ege Üniversitesi Rektörü ve bizim davetimizle İzmir\'e geldiler. İzmir Karması ile Meclis Spor güzel, keyifli bir maç yaptı. Biz kazandık ama dostluk kazandı, diyelim\" dedi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise Göztepe Spor Kulübü\'nün güzel bir misafirperverlik yaptığını söyleyerek, \"Meclis Spor Takımı\'nı ağırlamaktan mutluyuz. Allah devlete, millete zeval vermesin, böyle güzel günler yaşayalım\" diye konuştu. Hamza Dağ ile birlikte maçın berabere bittiğini öne süren Nejdet Budak arasında skor ile ilgili konuşma gülüşmelere neden oldu.

FOTOĞRAFLI