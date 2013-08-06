İzmir Karaburun'da yunus ve foklara infaz!

Karaburun'da ateşli silahla vurularak öldürülmüş olarak karaya vuran fok ve yunusların, 'ağlarını yırttıkları' balık çiftliklerinin kurbanı olduğu öne sürüldü

İzmir Karaburun’un en büyük sorunlarından biri balık çiftlikleri… Yıllardır balık çiftliklerine karşı büyük bir mücadele verilse de henüz bir çözüm bulunmuş değil. Balık çiftliklerinin de en büyük derdi yunus ve koruma altındaki Akdeniz fokları… İddialara göre, çiftlik sahipleri ağları parçalayıp balıkları yemeye çalışan yunus ve fokları tüfeklerle vurarak sorunlarına çare bulmaya çalışıyor.

Radikal gazetesinden Serkan Ocak’ın haberine göre, birkaç ay önce iddiaya göre tüfekle vurulmuş bir yunus karaya vurdu. Geçen yıl da karada çürümeye yüz tutmuş, karnında büyük bir kurşunla vurulma izine rastlanan bir Akdeniz foku bulundu.

‘Deniz canlılığını tehdit ediyor’

Karaburun yarımadasının üç tarafında da balık çiftlikleri var. Kent Konseyi’nden Pamir Teker’in verdiği bilgilere göre, balık çiftliği yatırımları günden güne artıyor. Özellikle Karaburun’un batı bölgesinde yoğunlaşan balık çiftliklerinin bölgeye etkilerini Teker şöyle özetliyor:

“Balık çiftliklerinin bir kısmı yasal olarak belirlenen açıkta değil. Ancak buradaki asıl mesele açık denizde olup olmamaları değil. Biz burada balık çiftliklerini istemiyoruz. Çiftlikler kısmen korunmuş olan Karaburun’daki deniz canlılığını tehdit ediyor. Uluslararası sözleşmelerle de koruma altındaki Akdeniz foklarının yaşam alanları giderek daralıyor. Burada Hamzabükü’nde bulunan mağaralarda Akdeniz fokları ürüyor. Balık çiftlikleri fokların giriş çıkışlarına engel oluyor. Yem bulmak için foklar çiftliklere zarar veriyor.”

Karaburun’da çok sayıda çiftlik bulunduğunu ve her geçen gün yeni projeler geliştirildiğini anlatan Teker, “Özellikle sonbaharda çiftliklerle ilgili burada Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısı yapılmak isteniyor. Bu toplantıları yaptırmıyoruz” diyor. Balık çiftliklerine karşı hukuki mücadele içinde de olduklarını belirten Teker, Karaburun’un kurtuluşu için tek çarenin bölgenin özel çevre koruma statüsüne alınması olduğu görüşünde.

‘Antibiyotikler denize karışıyor’

Balık çiftlikleri ile ilgili önemli bir iddia da bölge sakinlerden geldi. Küçükbahçe Köyü civarındaki bir sitenin yöneticisi, denize girenlerde kırmızı lekeler oluştuğunu belirterek nedenini, çiftliklerin kullandığı antibiyotiklere bağlıyor: “Bu bölgedeki çiftlikler yasal uzaklıkta ancak çiftliklerin pislikleri köpük köpük kıyılara geliyor. Davalar açtık.