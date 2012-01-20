İzmir, İstanbul ve Ankara'yı geride bıraktı

T24 - ABD'deki Brookings Enstitüsü'nün araştırmasına göre, dünyanın en hızlı büyüyen metropolü Şanghay. Listede İzmir, İstanbul ve Ankara'yı geride bırakarak 4'üncü sırada yer aldı.



ABD'deki düşünce kuruluşlarından Brookings Enstitüsü'nün, dünyanın en büyük 200 metropol ekonomileri arasında yaptığı araştırmadan ilginç sonuçlar ortaya çıktı.



Rapora göre, dünya üzerindeki hızlı büyüyen metropol ekonomilerinin yüzde 90'ı Kuzey Amerika ve Avrupa dışında. Buna karşın, en yavaş büyüyen metropol ekonomilerinin yüzde 95'i, ABD, Batı Avrupa ve depremle sarsılan Japonya'da.



Raporda, dünyanın en hızlı büyüyen 10 şehrinin Çin, Türkiye ve Suudi Arabistan'da toplandığı görülüyor.



Bu kapsamda, dünyada en hızlı büyüyen şehir Çin'in Şanghay kenti. Şanghay'ın ekonomisinin boyutu Finlandiya ile aynı.



Listede, Çin'in, Hangzu kenti beşinci Şenzen şehri sekizinci ve Şenyang da onuncu sırada yer alıyor.



En hızlı büyüyen şehirlerden ikincisi ve üçüncüsü ise petrol zengini Suudi Arabistan'ın kentleri. Bu çerçevede, ikinci sırada ülkenin başkenti Riyad, üçüncü sırada da Cidde olduğu görülüyor.

Türkiye'nin 3 büyük şehri listede



Türkiye'nin üç büyük şehri de dünyanın en hızlı büyüyen metropol ekonomileri arasına girdi.



Listede İzmir, İstanbul ve Ankara'yı geride bırakarak dördüncü sırada yer alırken, Ankara altıncı İstanbul ise onu takiben yedinci sırada dikkati çekti.



Listenin dokuzuncu sırasında da Şili'nin başkenti Santiago bulunuyor.

En yavaş büyüyen metropol ekonomileri



Buna karşın, dünyanın en yavaş büyüyen metropol kentlerinde de ilk sırayı ekonomik krizle mücadele eden Yunanistan'ın başkenti Atina alıyor.



Listede, İspanya'nın birçok şehrinin de ilk 10'da yer alması dikkati çekiyor.



Buna göre, Atina'dan sonra sırasıyla dünyanın en yavaş büyüyen kentleri şöyle:



''Portekiz'in başkenti Lizbon, İrlanda'nın başkenti Dublin, İspanya'nın Sevilla kenti, ABD'nin California eyaletindeki Sacramento kenti, İspanya'nın başkenti Madrid, İtalya'nın Napoli kenti, yine birer İspanya şehirleri olan Barcelona ve Valencia, ABD'nin Virginia eyaletinin başkenti Richmond.''



