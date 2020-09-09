İzmir'in kurtuluşunun yıldönümünde Zafer Yürüyüşü düzenlendi

İzmir'in kurtuluşunun 98. yıl dönümünde İzmir Büyükşehir Belediyesi Zafer Yürüyüşü düzenledi.
Binlerce kişinin katıldığı yürüyüş Türk ordusunun 9 Eylül 1922'de İzmir'e girerken kullandığı güzergah üzerinde düzenlendi, kalabalık Basmane Karakolu önünden Kültürpark Lozan Kapısı'na kadar yürüdü.
Yürüyüşe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, CHP İzmir milletvekilleri Mahir Polat, Atila Sertel, Murat Bakan, Kani Beko, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Gaziemir Belediye Başkanı Hilal Arda, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de katıldı.
Büyükşehir Belediyesi'nin bandosu eşliğinde marşlarla ilerleyen kortejde 350 metrelik bir Türk bayrağı da taşındı. (DHA)