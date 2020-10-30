İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, kentte dört hastanenin tahliye edildiği iddialarını yalanladı

Fundanur Öztürk

BBC Türkçe

İzmir'in Seferihisar İlçesi açıklarında meydana gelen şiddetli depremin ardından dört hastanenin tahliye edildiği iddia edilmişti.

BBC Türkçe'ye açıklama yapan İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, kentte dört hastanenin tahliye edildiği iddialarını şu ifadelerle yalanladı:

"Dört hastanenin tahliye edildiği iddiaları gerçek değil. Sadece Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nin ana binasında kolonlarda meydana gelen hasar nedeniyle sadece ana bina boşaltıldı ama oradaki hastalar ek bina olan Kadın Doğum binasına taşındı. Onun dışında hiçbir kamu hastanesinde herhangi bir tahliye söz konusu değil."

Depremde Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi ile Bozyaka Hastanesi'nde kolonların patladığı, bu iki hastane ile birlikte Torbalı Devlet Hastanesi ve Alsancak Hastanesi'nin de tahliye edildiği ileri sürülmüştü.

TIKLAYIN - İzmir'deki depremin ardından 4 hastane tahliye edildi