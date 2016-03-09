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İzmir HDP İl Başkanı Cavit Uğur ve 21 kişi gözaltına alındı

Gözaltına alınan kişilerin evlerinde arama yapıldığı belirtiliyor

09 Mart 2016 11:25

İzmir'de 'terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunma' gerekçesiyle düzenlenen operasyonda aralarında HDP İzmir İl Başkanı C. Uğur ile partinin bazı yönetici ve ilçe başkanlarının da bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı.

İzmir' de 'terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunma' gerekçesiyle düzenlenen operasyonda aralarında HDP İzmir İl Başkanı C. Uğur ile partinin bazı yönetici ve ilçe başkanlarının da bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişilerin evlerinde arama yapıldığı belirtiliyor.

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