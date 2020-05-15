İzmir Hâkimi Orhan Gazi Ertekin'e 'Grup Yorum' paylaşımı soruşturması!

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İzmir Karşıyaka hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan'ın ardından İzmir hakimi Orhan Gazi Ertekin hakkında da Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek hakkındaki paylaşımları nedeniyle soruşturma başlattı.

Sabah gazetesinin haberine göre; Hâkim Orhan Gazi Ertekin'in sosyal medya hesabı üzerinden 5 Mayıs'ta İbrahim Gökçek'in büyük bir resminin de bulunduğu ölüm orucuna ara vermesine ilişkin haberi paylaşarak "Oh Allah'ım! Yüreğimiz avucumuzda kulağımız kapıdaydı günlerdir.." paylaşımında bulundu. Ertekin, hakkında çıkan haberlere bir de tepki göstererek, "Bir insanın ölümden kurtulmasına üzülmemizi mi bekliyorsunuz siz? Ya da bir ölüme sevinmemiz mi isteniyor bizden? Utanmazlık işte..." ifadelerini paylaştı.

TIKLAYIN - Yargıçlar Sendikası Başkanı ve Karşıyaka Hâkimi Ayşe Sarısu Pehlivan görevden uzaklaştırıldı

Terör örgütü propagandası

Ertekin, İbrahim Gökçek'in öldüğü gün vefat haberinden kısa süre sonra sosyal medya hesabında önce siyah sayfa paylaştı, ardından ölüm oruçlarıyla ilgili paylaşımlarda bulundu.

HSK'nın İzmir hakimi Ertekin'in paylaşımlarının ardından harekete geçerek soruşturma başlattığı ortaya çıktı. Hâkimler ve Savcılar Kurulu Orhan Gazi Ertekin hakkında 'terör örgütü propagandası' suçu kapsamında başlattığı soruşturma kapsamında bir de müfettiş gönderdiği öğrenildi.

Ne olmuştu?

Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Yargıçlar Sendikası Başkanı ve Karşıyaka Hâkimi Ayşe Sarısu Pehlivan'ın sosyal medya paylaşımlarını gerekçe göstererek hakkında inceleme başlatmıştı.

Hükûmete yakınlığıyla bilinen A Haber, Sabah gazetesi ve Takvim, Pehlivan'ı paylaşımları nedeniyle hedef göstermişti. HSK Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında başlattığı soruşturmanın ardından, 3 ay süreyle görevden uzaklaştırmıştı.