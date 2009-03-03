İzmir geleceğine sahip çıkıyor

Türk Eğitim Vakfı (TEV) İzmir Şube Başkanı ve emekli Vali Hüseyin Öğütçen, 2008 yılında taşınmaz mal bağışlarıyla, çelenk, çiçek ve kira gelirlerinden 7 milyon 366 bin TL elde

ettiklerini bildirdi.



Öğütçen, yaptığı açıklamada, İzmir'de 38 yılda yapılan en büyük bağışı 2008 yılında topladıklarını bildirdi.



Geçen yıl isminin açıklanmasını istemeyen bir ailenin 3 milyon 30 bin TL değerinde taşınmaz mal ve nakit para bağışladığını belirten Öğütçen, bir başka ailenin 1 milyon 200 bin TL değerinde apartman dairesi ve villayı Vakfa verdiğini dile getirdi.



TEV İzmir Şubesine bağışlanan para ve taşınmaz malların değerinin 4 milyon 640 bin TL olduğunu söyleyen Öğütçen, kiradan 1 milyon 925 bin, çelenklerden 613 bin, çiçeklerden 187 bin TL topladıklarını ifade etti.



İzmir’de 521 çocuk ve genç eğitim alıyor



TEV'in bursiyerlere aylık 275 TL eğitim yardımı yaptığını kaydeden Hüseyin Öğütçen, İzmir'de 521 çocuk ve gencin bağışlarla okuduğunu ifade etti.



Ege Üniversitesinde 185, Dokuz Eylül Üniversitesinde 179, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde 25 ve meslek liselerinde 132 öğrencinin burs kontenjanından faydalandığını belirtti.



Bursların karşılıksız verildiğini kaydeden Öğütçen, "Ödenmesi için baskı yapmıyoruz, ama öğrencilerimizden ahlaki tarafı olan bir belge alıp, iş sahibi olduklarında fakir bir öğrencinin okuması için burs vermesini istiyoruz" diye konuştu.



Hayırsız evlat sahipleri



Bağışçılar arasında bir araştırma yaptıklarını anlatan Hüseyin Öğütçen, bağışçıların yüzde 60'ının evlenmemiş, yüzde 20'sinin çocuğu olmayan, yüzde 10'unun hayırsız evlat sahibi, diğerlerinin ise düzenli olarak sosyal kurumlara bağış yapan insanlar olduğunu belirtti.



Bağışçıların en büyük sıkıntısının "yalnızlık" olduğunu söyleyen Öğütçen, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Çok saygıdeğer bağışçılarımız var, fakat çocuğu içki, uyuşturucu kullanıyor, gelip babasını dövüyor. 15 seneden beri ailesinin kapısını çalmayan çocukların aileleri de bağış yapıyor. Tek başına kalan kimseler düşünün. Yalnızlık fobisi içinde. Ona bir telefon ettiğinizde, onu bir ziyaret ettiğinizde dünyalar onun oluyor. Biz de onları yalnız bırakmamaya çalışıyoruz."



