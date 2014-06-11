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Foça'daki kazada ölen gençlerin kimliği sahte çıktı

İzmir'in Foça İlçesi'nde halindeki araca çarpan otomobildeki 3 gençten 2'si yaşamını yitirdi. Aracın içinden bir tabanca ve Kalaşnikof mermileri çıkerken, kazazedelerin kimliklerinin sahte olduğu anlaşıldı

11 Haziran 2014 00:57

İzmir'in Foça İlçesi'nde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, park halindeki başka bir araca çarpan otomobildeki 3 gençten 2'si yaşamını yitirirken, 1'i ağır yaralandı.

Bir tabanca ile Kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait mermilerin bulunduğu araçta bulunan kazazedelerin üzerinden çıkan kimliklerin sahte olduğu ortaya çıktı.

DHA'dan Seyfi Gül'ün haberine göre, Foça’dan İzmir yönüne giden Armağan Azaroğlu (24) yönetimindeki 06 FFF 36 plakalı otomobil, bugün saat 03.00 sıralarında Bağarası Mahallesi, Foça Buz Fabrikası yakınlarında, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yol kenarındaki bir gazinonun önünde park halindeki başka bir otomobile çarparak takla attı.

Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Armağan Azaroğlu ile yanındaki kimliği henüz tespit edilemeyen bir arkadaşı yaşamını yitirdi. Arka koltuktaki İsmail Altıntaş (18) ise kazayı ağır yaralı olarak atlattı. AKS 110 ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Altıntaş, Menemen Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından, durumu ağır olan Altıntaş, Ege Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Olay yerinde yaşamını yitiren iki kişinin cesetleri ise otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Kazanın ardından jandarmanın otomobilde yaptığı aramada bir tabanca ile Kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait mermiler bulunduğu öğrenildi.

 

Kiralık araçtaki gençlerin kimlikleri sahte çıktı

 

Araçta bulunan kazazedelerin üzerinden çıkan kimliklerin sahte olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin başkalarına ait kimliklerin üzerine kendi fotoğraflarını yapıştırarak kullandıkları anlaşıldı.

Kazadan bir gün önce Ankara’dan kiraladıkları otomobille Foça’ya geldikleri tespit edilen, 3 kişinin isimleri belirlenmeye çalışıyor. Polis, sahte kimlikle geldikleri Foca’da kaza yapan kazazedelerin ne amaçla geldikleri ve irtibatları araştırılıyor. Otomobilden çıkan tabanca ve mermiler balistik incelemeye gönderildi.

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