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İzmir Emniyeti'nde 2 çocuğa işkence

Gözaltındaki çocukların yüzü ve vücutlarında morluklar görüldü

26 Aralık 2015 17:11

İzmir'de gözaltına alınan 2 çocuğa emniyette işkence yapıldığı ortaya çıktı. Dokuz Eylül Üniversitesi'ne kaldırılan çocuklardan biri, darp raporu alarak, tedavi sonrasında taburcu edildi.

DİHA'nın haberine göre, İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Eskiçamlık Mahallesi'nde dün önleri polislerce kesilip gözaltına alınan M.D. ve M.S., İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Çocuklarını almaya giden aileler, çocuklarının emniyette işkence maruz kalmış halleri ile karşılaştı.

Gece yarısı bırakılan ve yüzü ile vücudunda morluklar bulunan çocuklardan M.D., kusma ve baş dönmesi şikayetlerinden dolayı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak, bir süre müşahede altında tutuldu. Darp raporu alan M.D., tedavisinin ardından taburcu edildi. 

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