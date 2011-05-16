İzmir efsanesi Altay küme düştü

T24 - Bank Asya 1. Lig'de Adanaspor'a 4-1 yenilen Altay, küme düşen son takım oldu.





Bank Asya 1’nci Lig’de mücadele eden Adanaspor, sahasında oynadığı maçta Altay’ı 4-1 mağlup etti. Bu sonuçla Adanaspor, ligde kalırken, İzmir ekibi Altay ise küme düşen son takım oldu.

15’nci dakikada topla buluşan Talha ceza sahasına girerek vuruşunu yaptı. Top üstten az farkla dışarı çıktı.

45’nci dakikada Adanaspor’un kazanmış olduğu serbest vuruşu kullanan Fahri’nin vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0. Golden sonra Altay taraftarları tribündeki koltukları kırıp polislere ve sahaya attı.

52’ncü dakikada Bülent’in pasında topla buluşan Emre’nin sert vuruşu kalecinin yanından ağlara gitti: 2-0.

57’nci dakikada rakibini sert giren Altaylı Özkan, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

64’ncü dakikada topla buluşan Evren’in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Tolgahan kornere çeldi. Atışı kullanan Ergün’ün ortasını iyi takip eden Mehmet topu filelere gönderdi: 2-1

67’nci dakikada ceza sahasına giren Fahri, Yiğitcan tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Mbilla topu ağlarla buluşturdu:3-1

81’nci dakikada Mbilla’nın ara pasında topla buluşan Emre’nin sert şutu yandan auta çıktı.

90+5’nci dakikada Emre’nin pasında topla buluşan Mbilla’nın sert vuruşu filelerle buluştu: 4-1. Karşılaşma Adanaspor’un 4-1 galibiyeti ile sona erdi.



Stat: 5 Ocak

Hakemler: Bünyamin Gezer xxx, Erdinç Sezertam xxx, Asım Yusuf Öz xxx

Adanaspor: Tolgahan xx, Koray xx (Dk. 81 Ahmet x), Anıl xx, Mbilla xx, Fahri xxx (Dk. 73 Sami x), Bülent xxx, Emre xxx, Kibong xx, Talha xx (Dk. 86 Cem x), Berkan xx, İsmail xx

Altay: Ali x, Yiğitcan x, Mehmet xx, Tayfun xx, Murat Karakoç xx, Ufukhan x (Dk. 37 Özkan x), Burak xx (Dk. 61 Evren x), Cenk xx, Murat Hacıoğlu xx, Yüksel xx, Eyyüp x, (Dk. 46 Ergün x)

Goller: Dk. 45+1 Fahri, Dk. 52 Emre, Dk. 69-90+5 Mbilla (penaltı), (Adanaspor), Dk. 65 Mehmet (Altay)

Sarı Kartlar: Dk. 56 Berkan, Dk. 62 Koray (Adanaspor), Dk. 45 Özkan, Dk. 68 Yiğitcan (Altay)

Kırmızı Kart: Dk. 58 Özkan (Altay)



