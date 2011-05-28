-İZMİR ''DÜNYA TURİZM OSCARINA'' ADAY İZMİR (A.A) - 28.05.2011 - İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, turizm sektöründe dünya çapında öneme sahip ''Dünya Turizm Ödülleri''nde, İzmir'in ''Avrupa'nın Lider Kruvaziyer Destinasyonu'' kategorisinde ödüle aday gösterildiğini bildirdi. Demirtaş, yaptığı yazılı açıklamada, turizm sektörünün dünya çapındaki firmaları ve duayen iş adamlarının jüride yer aldığı yarışmanın, Dünya Turizm Oscarları olarak nitelendirildiğini ve son derece önemli ve prestijli bir yarışma olduğunu kaydetti. İzmir'e, Avrupa'nın Lider Kruvaziyer Destinasyonu Kategorisi'nden Dünya Turizm Oscar Ödülü'nü kazandırabilmek için İngiltere'de bulunan Dünya Turizm Oscarları komitesine yaptıkları başvurunun sektör duayenleri tarafından kabul edildiğini kaydeden Demirtaş, İzmir'in kruvaziyer turizminde yakaladığı başarı grafiğiyle, kruvazyier şirketlerinin ilgi odağı haline geldiğini ifade etti. Demirtaş, şunları kaydetti: ''2003 yılında İzmir'e kruvaziyer turizmiyle gelen yolcu sayısı sıfırken, 2011 yılında 650 bin yolcuya ulaştık. Odamızın kruvaziyer turizmini geliştirmek için yaptığı çabaların sonucunda, 2010 yılında 141 seferde 355 bin 899 yolcu geldi. 24 Mayıs 2011 itibari ile 64 sefer ile 132 bin 460 yolcuyu şimdiden ağırladık. İzmir, kış aylarında da kruvaziyer gemi ağırlamaya yetkin, güvenli bir liman. Önümüzdeki sene ise 1 milyon yolcuyu hedefliyoruz. Bu rakamları daha da üst noktalara taşıyabilmemiz için tanıtım çalışmalarımızı arttırmamız gerekiyor. Dünya Turizm Oscarı'nı alarak, kentimizin tanıtımı açısından da çok önemli bir kazanç sağlayacağımıza inanıyoruz.'' -İZMİRLİLERE OY VERİN ÇAĞRISI- Yarışmanın değerlendirilmesinde jüri oylamasının yanı sıra halk oylamasının da önemli bir etken olduğuna işaret eden Demirtaş, 160 farklı ülkeden turizm sektörünün duayenlerinin yer aldığı konseyin yaptığı değerlendirmenin yanı sıra, ''http://www.worldtravelawards.com/vote'' adresine yapılacak genel oylamanın da dikkate alındığını ifade etti. Halk oymasının başladığını ve 5 Ağustos'a kadar süreceğini belirten Demirtaş, tüm İzmirlileri oy vermeye davet etti. İzmir'in rakipleri arasında, Amsterdam-Hollanda, Atina - Yunanistan, Cannes-Fransa, Kopenhag-Danimarka, Dubrovnik-Hırvatistan, Lizbon-Portekiz, Oslo-Norveç, Reykjavik-Izlanda, St.Petersburg-Rusya, Stockholm-Isveç, Venedik-Italya bulunuyor. -DÜNYA TURİZM OSCARLARI- World Travel Awards, 18 yıldan bu yana dünya genelinde farklı kategorilerde düzenleniyor. Yarışmada, en iyi havayolu, en iyi havaalanı, en iyi resort, en iyi plaj destinasyonu, en iyi butik otel, en iyi şehir oteli, en iyi kruvaziyer destinasyonu, en iyi kruvaziyer limanı, en iyi seyahat acentası, en iyi destinasyon gibi bir çok kategori yer alıyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye'den, THY en iyi havayolu, İstanbul en iyi destinasyon, Adam&Eve Antalya en iyi çift oteli, Les Ottomans İstanbul en iyi butik otel, Mardan Palace en iyi lüks otel ödülü kazandı.