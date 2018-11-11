İzmir Doğal Yaşam Parkı ailesi genişledi

İZMİR, (DHA)- İZMİR Doğal Yaşam Parkı ailesi, Belçika\'dan gelen marmoset maymunu, Napolyon tavuskuşu, kapibara, aslan ve Yeni Gine su kaplumbağasıyla tür sayısını 138\'e çıkardı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin cazibe merkezlerinden Doğal Yaşam Parkı\'ndaki hayvan sayısı ve tür çeşitliliğini yurt dışından getirilen yeni hayvanlarla artırıyor. Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumları Birliği (EAZA) üyesi olan İzmir Doğal Yaşam Parkı\'na, hayvanat bahçeleri arasında gerçekleştirilen değişim programı çevresinde bu kez Belçika\'dan 2 marmoset maymunu, 4 kapibara ve 5 Yeni Gine su kaplumbağası ile birer Napolyon tavuskuşu ve dişi aslan geldi. İzmir\'deki yuvalarına yerleştirilen yeni türlerin alışma sürecinden sonra ziyaretçilerin karşısına çıkacağı bildirildi. Kolay uyum sağlamaları için Belçika\'da yaşadıkları barınakların bire bir aynısı yapılan bu renkli hayvanlarla, İzmir Doğal yaşam Parkı\'nda 133 olan tür sayısı 138\'e çıktı.

YAVRUYU ERKEKLER BÜYÜTÜR

Belçika Antwerp Hayvanat Bahçesi\'nde doğan marmoset maymunlarının biri 8 diğeri ise 7 yaşında. Hareketli ve sosyal hayvanlardan olan marmosetler, 2 ila 15 bireyden oluşan gruplar halinde yaşıyor. Çoğunlukla meyve, nektar ve böcek ile beslenen bu maymun türü, nadir olarak küçük omurgalı veya kuş yumurtaları da yiyor. Marmosetler ortalama 130-150 gün kadar süren bir gebelikten sonra çoğunlukla ikiz yavruluyor. Diğer bir özellikleri de annenin doğurduğu yavruyu büyütme işini tamamen erkeklerin üstleniyor olması.

DÜNYANIN EN BÜYÜK KEMİRGENİ

İzmir Doğal Yaşam Parkı\'nın yeni sakinleri arasında, Orta ve Güney Amerika\'da yaşayan \'dünyanın en büyük kemirgeni\' ünvanına sahip kapibaralar da var artık. Boyları genellikle 1.5 metreye kadar uzayan ve kiloları 70 kilogramı bulan bu ilginç hayvanlar, hızlı koşma yeteneklerinin yanı sıra suda mükemmel bir yüzme performansı sergileyebiliyor. Belçika Mechelen Planckendael Hayvan Parkı\'ndan İzmir Doğal Yaşam Parkı\'na 1 erkek ve 3 dişi kapibaranın getirildi. 1 yaşında olan bu kapibaraların ortalama 10 yıllık ömürleri bulunuyor.



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