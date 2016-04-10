İzmir derbisinde "ikinci Souness" vakası

Göztepe'nin Karşıyaka'yı 2-0 yendiği derbinin ardından ev sahibi ekipten Gencer, Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Graeme Souness'ın Kadıköy'de santraya bayrak dikmesi gibi santra noktasına sarı kırmızılı bayrak dikti. Öte yandan bu esnada sahaya inmeye çalışıp koltukları ve kıran ve sahaya atan Karşıyaka taraftarına çevik kuvvet tarafından müdahale edildi. Polis cop ve biber gazı kullandı. Birçok kişinin göz altına alındığı açıklandı. Göztepe takımı ise tribünlere gelerek galibiyeti doyasıya kutladı. Taraftarlarla üçlü çeken Göztepeli oyuncular uzun süre tribünden ayrılmadı.

CNN Türk’ün haberine göre, İzmir derbisinde Karşıyaka’yı 2-0 yenen Göztepe’de Teknik Direktör Mehmet Aurelio, “Karşıyaka gibi zor bir rakip karşısında aldığımız 3 puan için çok mutluyum” dedi.

PTT 1. Lig’deki İzmir derbisinde Karşıyaka’yı 2-0 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü Mehmet Aurelio, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, Karşıyaka önünde çok güzel mücadele ettiklerini belirterek, “Futbolcularıma çok teşekkür ederim, çok iyi oynadılar. Karşıyaka gibi zor bir rakip karşısında aldığımız 3 puan için çok mutluyum” diye konuştu.

Galibiyeti görevinden istifa eden Önder Özen'e hediye ettiğini söyleyen Aurelio, “Benim için ve takım için bir baba gibiydi. Önümüzde 6 maç daha var. Maç maç düşünmemiz gerekiyor. Samsunspor maçında da takımıma güveniyorum” dedi.

Aurelio, maçtan sonra Gençer Cansev'in bayrağı orta sahaya dikmesini görmediğini belirterek, “Ben kendi takımımdan sorumluyum. Ben takımım adına mutluyum. Karşıyaka'ya başarılar diliyorum” dedi.

Bir soru üzerine Aurelio, Özen'in görevinden ayrılmasının ardından çok farklı bir şey yapmadığını, şans faktörünün de yanlarında olduğunu sözlerine ekledi.