-İzmir derbisinde galip çıkmadı İZMİR (A.A) - 17.09.2011 - Bank Asya 1. Lig'deki İzmir derbisinde Göztepe 1-0 öne geçtiği müsabakada Erdi'nin golüne engel olamayınca her iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Karşılaşmanın ilk yarısında takımını 1-0 öne geçiren İlhan Şahin, Bank Asya 1. Lig'deki 122. maçta 12. golünü kaydetti. Göztepe formasıyla son attığı 5 golü de kafayla kaydeden İlhan Şahin, ligin ilk haftasında takımının Denizlispor'a 2-1 yenildiği müsabakada da takımının tek golünü atmıştı. Tecrübeli futbolcu, Boluspor formasıyla 2008-2009 sezonunda, 3 Mayıs 2009'da Karşıyaka maçında 1 gol sevinci daha yaşamıştı. Müsabakada Karşıyaka'nın beraberlik golünü atan Erdi Kasapoğlu, Bank Asya 1. Lig'deki 25. maçında golle tanıştı. Karşıyaka altyapısından yetişen 21 yaşındaki genç oyuncu, yeşil kırmızılı ekibin 2011-2012 sezonundaki ilk golüne imza attı. İzmir derbisinde hakem Mustafa Kamil Abitoğlu, Göztepe'den 4, Karşıyaka'dan ise 5 futbolcuyu sarı kartla cezalandırdı. Sarı kırmızılı ekipte, Ulaç, Hakan, Korhan ve Bülent, yeşil kırmızılı takımda ise Erhan Şentürk, Agbetu, Erdi ile Murat Sözgelmez sarı kart gören futbolcular oldular. Bank Asya 1. Lig'de ilk haftayı puansız kapatan iki takım, ligin ikinci haftasında ilk puanlarını aldılar. İki takım arasında oynanan 39. lig maçında 10. kez beraberlik görüldü. Daha önceki maçlarda Karşıyaka'nın 15, Göztepe'nin ise 14 galibiyeti bulunuyordu. Müsabakayı 23 bin 4 kişi izlerken, hasılat da 428 bin 175 lira oldu.