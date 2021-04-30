İzmir depremi soruşturmasında 2 kişi tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince 2 gün önce düzenlenen operasyonda yakalanan 6 şüphelinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, haklarındaki suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.

Rızabey Apartmanı ile ilgili gözaltına alınan zanlıların da kat malikleri arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle binayla ilgili yenileme veya kentsel dönüşüm işlemlerinin yapılamadığını söyledikleri öne sürüldü.