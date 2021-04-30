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İzmir depremi soruşturmasında 2 kişi tutuklandı

30 Nisan 2021 23:40

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 30 Ekim 2020'deki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan binalarla ilgili hazırlanan bilirkişi raporları sonrası gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İzmirİzmir depremidepremBayraklıdeprem soruşturması
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