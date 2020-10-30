İzmir'deki Gürleyen Otel'in sahibi: Evleri hasar gören vatandaşlarımız otelimizde ücretsiz konaklayabilir

İzmir'e meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından otel sahibi Savaş Gürleyen, depremde evleri hasar gören vatandaşların otelde ücretsiz konaklayabileceğini duyurdu.

Ege Denizi'nin Seferihisar açıklarında saat 14.51'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem birçok il ve ilçeden hissedildi. Yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

TIKLAYIN - İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem; bazı binalar yıkıldı, enkaz altında kalan vatandaşlar var!

Depremin ardından Twitter hesabından depremzedelerin otelinde ücretsiz konaklayabileceğini söyleyen Gürleyen, şu ifadeleri kullandı:

"#İzmir'de evleri hasar gören vatandaşlarımızı otelimizde ücretsiz konaklayabilir. ÇİĞLİ ve GÜZELBAHCEDEKİ şubelerimizde. 0535 625 55 74 BU NUMARADAN BANA ULAŞIN. ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN. KONUMA GOOGLE ULAŞABİLİRSİNİZ."