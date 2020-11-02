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İzmir'deki depremde yıkılan binalara ilişkin 9 kişi gözaltına alındı

02 Kasım 2020 17:20

İzmir'deki depremde yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesullerin de aralarında bulunduğu 11 kişiden 9'u gözaltına alındı. 2 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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