İzmir’de yaşamak için yeni bir neden: Yenitepe İzmir

Ülkemizin en sevilen şehirlerinden bir tanesi olan İzmir’de yaşamak için pek çok neden sayılabilir- temiz havası, körfez manzarası, güler yüzlü insanları, zengin tarihi ve hareketli sosyal yaşantısı, bunlardan yalnızca bazıları… İnşaat sektöründe 30 yılı aşkın tecrübesiyle hem yurt içi hem yurt dışında pek çok başarıya imza atmış olan Nuhoğlu İnşaat da, yeni projesi ile bu nedenlere bir yenisini daha eklemek üzere: Yenitepe İzmir…

İstanbul Akvaryum, Aqua Florya Alışveriş Merkezi, Bursa Hayvanat Bahçesi gibi işleriyle bilinen şirket, yeni projesi Yenitepe İzmir ile İzmirlilere ve bu güzel şehre taşınmayı düşünenlere modern, güvenli ve konforlu bir yaşam alanı, ve her yaşa hitap eden, temposu hiç düşmeyen renkli bir sosyal hayat sunuyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İller Bankası güvencesiyle hayata geçen proje, İzmir’in Uzundere bölgesinde; Şehir merkezine 15, Adnan Menderes Havaalanı’na 10, İzmir Yeni Fuar Alanı’na ise 3 dk’lık mesafede yer alıyor. 3 parselden oluşan, 20 blokta toplam 1.533 konut ve 25 ticari alanın yer alacağı bu proje; konutların yanı sıra alışveriş mağazaları, sosyal alanlar, yeme – içme mekânları, yüzme havuzları, spor sahaları ve çok daha fazlası ile şehrin yeni yaşam merkezi olmaya aday.

Yenitepe İzmir’de Bahçe Kullanımlı Daire Satışları Başladı!

Yenitepe İzmir’de, bahçe kullanımlı ilk dairelerin satışları, gelen yoğun talep üzerine geçtiğimiz günlerde başladı. 1+1, 2+1 ve 3+1 olarak tasarlanan, boyutları 65 m2 – 165 m2 arasında değişiklik gösteren ve her birinin kendine özel balkonu olan konutlar arasında, özellikle de bahçe kullanımlı daireler büyük ilgi görüyor. İlk etap daire teslimlerinin ise, aralık ayında başlaması bekleniyor. Fiyatları 280 bin liradan başlayan, 3 bin 200 lira taksit imkânı da bulunan bahçe kullanımlı daireler; modern, şık ve konforlu yaşam alanları olarak yeni sahiplerini bekliyor.

Yenitepe İzmir ve Nuhoğlu İnşaat’ın diğer projeleri hakkında daha detaylı bilgi almak için, aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:

https://www.nuhogluinsaat.com.tr/