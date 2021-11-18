İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 82 kişi gözaltına alındı

İzmir'in 9 ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 82 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 4-14 Kasım arasında, 9 ilçede uyuşturucu operasyonu yaptı. Aliağa, Bayındır, Bergama, Karaburun, Menderes, Ödemiş, Seferihisar, Tire ve Torbalı'daki baskınlarda 310 gram kokain, 45 gram metamfetamin, 2 bin 869 gram kubar esrar maddesi, bin 402 adet sentetik hap, 135 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 82 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınan zanlılardan 3'ü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (ANKA)