İzmir'de trans birey cinayeti: Apartman girişinde ölü bulundu

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

2 şüpheli gözaltında

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Ö.A. (20) olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla Ö.A. ile olay sırasında Ö.A.'nın yanında bulunduğu ileri sürülen Z.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi. (DHA)