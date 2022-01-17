İzmir'de trans birey cinayeti: Apartman girişinde ölü bulundu

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, yaşadığı apartmanın girişinde hareketsiz yatan trans bireyin bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilirken, polis ekiplerince olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Üçkuyular Mahallesi İnönü Caddesi üzerindeki bir apartmanın girişinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine adrese gelen ekiplerce yapılan incelemelerde, apartmanda yaşayan trans birey Günay Özyıldız’ın ensesinden bıçaklandığı belirlendi.
Bunun üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri çağırıldı. Adrese gelen sağlık ekipleri Özyıldız’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Özyıldız'ın cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2 şüpheli gözaltında
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Ö.A. (20) olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla Ö.A. ile olay sırasında Ö.A.'nın yanında bulunduğu ileri sürülen Z.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi. (DHA)