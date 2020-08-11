İzmir'de suya zam

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 1 Eylül 2020'den geçerli olmak üzere, suyun metreküp fiyatına yüzde 11,76 oranında zam yapılmasını kararlaştırdı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin ağustos ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer idaresinde gerçekleşti. Meclis toplantısının ardından İZSU Genel Kurulu da yapıldı. İZSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu'nca belirlenen yeni su ve atık su tarifleri görüşülerek karara bağlandı. Buna göre 1 Eylül 2020 tarihiyle kentte uygulanacak su tarifeleri netleşti. Alınan kararla konut abonelerinde 0-13 metreküp arası suyun metreküp fiyatı 5,57 liraya yükselirken, 14-20 metreküp fiyatı 6,02 liraya yükseldi. 21-üstü metreküp suyun fiyatı ise 12,41 liraya yükseldi.

Su zammı oylamasına ret oyu kullanan AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, suya yapılan yüzde 11,76 zammı eleştirdi.

Türkiye'nin en pahalı suyunu İzmir'in yeniden kullanmaya başladığını belirten Hızal, "8 ay önce yine zam yapılmıştı. Grup olarak yatırım odaklı talep edilmiş kredilere onay veriyoruz. Kiraz'daki su ihtiyacı Kiraz Belediyesi tarafından tankerlerle gideriliyor. 16 ay önce bu sorunu gidereceğinizi söylemiştiniz. Bu sorun sadece Kiraz'da değil Dikili'de, Foça'da, Karaburun'da ve tüm şehirde yaşanıyor. Bu şehirde neredeyse 72 saat suların kesildiği dönemi yaşıyoruz. Bir taraftan mağdur edeceksiniz, su ihtiyacını gideremeyeceksiniz, bir taraftan çıkıp su zammını savunacaksınız. Bu kabul edilir bir durum değil. Burada babalar gibi bir zam yapıldı" dedi.

CHP’li Meclis Üyesi Bülent Sözüpek, ise “İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU vermediği hizmetin bedelini almaz. Ama Türkiye’de insanlar geçmedikleri köprülerin paralarını ödüyorlar. Türkiye en kötü dönemlerinden birini yaşıyor. Bu yapılan zam değil düzenlemedir” şekinde konuştu.

Başkan Soyer ise yatırım yapmaya devam ettiklerini, fiyat uyarlamasını sadece maliyetleri karşılamak için yaptıklarını öne sürdü.