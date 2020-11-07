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İzmir'de orman yangını; çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

07 Kasım 2020 08:23

İzmir'in Foça ilçesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Foça Belediyesine ait çöp depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgârın etkisiyle çevredeki ormanlık alana sıçradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Foça Kaymakamı Ali Çetin, yangına müdahalenin devam ettiğini belirterek, "Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Fazla bir ormanlık alan bulunmuyor. Zamanında müdahale edildiği için yangın yerleşim merkezlerini tehdit etmiyor." dedi.

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