T24 LogoT24 Logo
Çevre

İzmir!de orman yangını: 2 dönüm alan zarar gördü

12 Temmuz 2021 15:03

İzmir'in Bornova ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Çiçekliköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helikopter, 10 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında 2 dönümlük alan zarar gördü.

izmirbornovaorman yangın
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24