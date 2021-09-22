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İzmir'de öğrencilerin barınma problemine Tunç Soyer el attı; iki yurt kiralandı

"Bu ülkenin geleceğini sokakta sahipsiz bırakmayacağız"

22 Eylül 2021 15:36

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yüksek ev kiraları ve yetersiz yurtlar nedeniyle üniversite öğrencilerinin İzmir’de yaşadığı barınma sorununu çözmek amacıyla harekete geçti. Başkan Tunç Soyer, Buca ve Bornova'da iki yurt kiraladıklarını açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Kira artışları nedeniyle öğrencilerimizin yaşadığı mağduriyetin farkındayız. Gençlerimiz için Buca ve Bornova'da iki yurt kiraladık. Özel yurt sahipleriyle ise kontenjan için görüşmelerimiz devam ediyor. Bu ülkenin geleceğini sokakta sahipsiz bırakmayacağız" dedi.

İzmir'de, özellikle Dokuz Eylül Üniversitesi kampüsünün bulunduğu Buca ve Ege Üniversitesi kampüsünün yer aldığı Bornova'da kalacak yer bulmakta büyük sıkıntı çeken öğrenciler, parklarda sabahlama eylemi başlatmıştı.

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