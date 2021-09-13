T24 LogoT24 Logo
Gündem

İzmir'de iş cinayeti: Tersanede çelik halat koptu, 2 işçi hayatını kaybetti

İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir tersanede yolcu gemisinin sökümü sırasında halat kopmasıyla düşen işçiler İlyas Bıdık ve Veli Bal hayatını kaybetti

13 Eylül 2021 13:03

İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir tersanede yolcu gemisinin sökümü sırasında halat kopmasıyla düşen işçiler İlyas Bıdık ve Veli Bal yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Atatürk Mahallesi'ndeki tersanede meydana geldi. Yolcu gemisinin sökümü sırasında gerilmiş halat boşaldı. İşçilerden İlyas Bıdık ve Veli Bal çalıştıkları yerden düştü.

BirGün gazetesinin haberine göre; çalışanların ihbarı üzerine olay yerine, 112 sağlık ve polis sevk edildi. Olay yerinde İlyas Bıdık'ın öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan Veli Bal ise kaldırıldığı Aliağa Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Soruşturma başlatıldı

2 işçinin cenazeleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 
işçicinayettersanealiağa
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24