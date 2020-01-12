İzmir’de ilçe sağlık müdürü ve bir kadını öldüren sanık cezaevinde yaşamına son verdi

İzmir Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park ve Hatice Gülcemal'i silahla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Enver Yıldız, cezaevinde yaşamına son verdi.

Odaya giren infaz koruma memurlarınca müdahale edilerek ambulansla kampüsteki devlet hastanesine kaldırılan Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ne olmuştu?

Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park (53), 29 Aralık akşamı İzmir Ertuğrul Mahallesi'ndeki evine gelen maskeli şüpheli tarafından silahla öldürülmüştü.

Bu olaydan kısa süre sonra aynı hastanede genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal de Park'ın evine 600 metre mesafedeki evinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Zanlı Enver Yıldız, bir polisin silahla yaralandığı operasyon sonrasında yaralı olarak yakalanmış, Torbalı Adliyesinde çıkarıldığı nöbetçi hâkimlikçe tutuklanmıştı.