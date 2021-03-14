İzmir'de eşini öldüren ve 'İznim olmadan dışarı çıkıyordu' diyerek kendini savunan Hüseyin Temurtaş tutuklandı

İzmir'de, eşi Hüsna Temurtaş'ı (30) tabancayla öldüren Hüseyin Temurtaş (34) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cinayet zanlısı, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.



Bu arada eşi tarafından öldürülen Hüsna Temurtaş'ın cenazesinin ise Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Karanlıkdere köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Ne olmuştu?

İddiaya göre, Hüseyin Temurtaş (34) ile Hüsna Temurtaş (30) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi ile Hüseyin Temurtaş üzerinde bulunan tabanca ile eşini kurşun yağmuruna tuttu. Vücuduna 5 kurşun isabet eden 3 çocuk annesi kadın, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bornova Türkan Özilhan Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Savcının incelemesinin ardından Temurtaş'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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