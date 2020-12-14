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İzmir'de depremden etkilenen 123 esnafa yardım paraları ödenmeye başlandı

14 Aralık 2020 19:56

İzmir Valiliği koordinesinde 30 Ekim’de depremden etkilenen 123 esnafa para yardımı yapılmaya başlandı. Bu kapsamda toplam 4 milyon 262 bin 219 TL para yardımı yapılacak.

İzmir’de 30 Ekim tarihinde meydana gelen depremin ardından felaketin yaralarını sarmak ve deprem sonucu oluşan maddi hasarın giderilmesi amacıyla İzmir Valiliği koordinesinde 123 esnafa ödemeler yapılmaya başlandı.

Yardım kapsamında depremden doğrudan etkilenen 123 esnafa 4 milyon 262 bin 219 TL nakdi para yardımı yapılacak. (İHA)

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