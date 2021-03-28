İzmir’de bina yıkılırken aşağıya düşen kedi ağır yaralandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde depremde hasar alan 7 katlı bir binanın yıkımı sırasında binanın çatısında bulunan kedi aşağıya düştü. Kedinin durumunun kritik olduğu belirtildi.

Bayraklı İlçeye bağlı Mansuroğlu mahallesi 286 sokakta bulunan bir binanın yıkım çalışması sırasında binanın çatısına çıkan bir kedi kepçe darbesinin ardından aşağıya düşerken, olayı gören çevredekiler kediyi bölgedeki bir veterinere götürdü. Tedavi altına alınan kediye serum bağlandığı, damağındaki yarığın dikildiği belirtilirken, durumunun kritik olduğu öğrenildi.