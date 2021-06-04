İzmir'de bekçi, yol verme kavgası nedeniyle bir kişiyi öldürdü

İzmir’in Buca ilçesinde bir bekçi, yol verme kavgasında Şehmus Devrin adlı yurttaşı silah ile vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan bekçi, 500 metre uzaklıkta otomobilde yakalandı.

İstirahatli olduğu öğrenilen 27 yaşındaki bekçi A.Y., iddiaya göre yol verme nedeniyle çıkan kavgada ağabeyi Y.Y.’yi darp ettiği ileri sürülen 30 yaşındaki Şehmus Devrin’i silah ile vurdu. Devrin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, olaydan sonra kaçan bekçi ile ağabeyi ise kısa sürede yakalandı.

Olay, saat 19.40 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobili ile seyir halinde olan Şehmus Devrin, trafikte yol verme meselesi nedeniyle Y.Y. ile tartıştı. Devrin, otomobili ile Y.Y.’nin önünü kesti. Araçlarından inen ikili arasındaki tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Bu sırada, ağabeyinin darp edildiğini gören Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bekçi A.Y., kavgaya dahil oldu. Kavganın büyümesi üzerine A.Y., silah ile Şehmus Devrin’e art arda ateş açtı. Devrin, kaçmaya çalıştığı sırada boynuna ve bacağına isabet eden kurşunlar nedeniyle yere yığıldı. A.Y. ve ağabeyi Y.Y. ise otomobille olay yerinden kaçtı.

Hastanede yaşamını yitirdi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Devrin’i ambulansla yakındaki Buca Kadın Doğum ve Kadın Hastalıkları Hastanesi’nin acil servisine götürdü. Devrin doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Bekçi yakalandı

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan bekçi ile ağabeyini yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucu A.Y. ve ağabeyi Y.Y. olay yerine yaklaşık 500 metre uzaklıkta otomobilde yakalandı. İki şüpheli polis merkezine götürüldü. Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri, Şehmus Devrin ve Y.Y.’nin otomobilinde incelemelerde bulundu. Bu sırada Devrin’in yakınlarının Y.Y.’nin otomobiline zarar verdiği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, polis ekipleri kavgaya karıştığı belirlenen 2 kişinin daha yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada bekçi A.Y.’nin istirahatli olduğu belirtildi. (DHA)