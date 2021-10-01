İzmir'de 'barınamıyoruz' eylemine polis müdahalesi

İzmir'de üniversite öğrencileri, barınma sorununa dikkat çekmek için Bornova ilçesinde battaniyelere sarınıp sokaklarda gezmek istedi. Polisin yürüyüşlerini durdurduğu öğrenciler, kiralara üst sınır getirilmesi, KYK yurtlarının artırılması ve ücretlerin düşürülmesi taleplerini yineledi.

İzmir'de yüksek ev kiraları, yetersiz Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları ve pahalı özel yurtlar nedeniyle 10 gündür "Barınamıyoruz, sokaktayız" eylemi yapan ve parkta sabahlayan öğrenciler, bu kez battaniyelerini alıp sokaklara indi.

Basın açıklaması yapan öğrencilerin sözleri şu şekilde:

"Asıl bizim vergilerimiz sizin gözünüze, dizinize dursun"

"Aklımızla dalga geçmeyin. İzmir'de 200 bin üniversite öğrenci varken KYK yurtlarındaki yatak kapasitesi 16 bin. Asıl bizim vergilerimiz sizin gözünüze, dizinize dursun. Hasanağa Parkı'nda temel haklarımızı istediğimiz için bizi hedef gösterdiler. Türkiye'nin birçok ilinde eş zamanlı gözaltına alındık. 'İzmir'in her yeri bizim için direniş alanıdır' dedik. Sanmasınlar ki susarız, sanmasınlar ki sineriz. Temel haklarımız için mücadele etmeye devam ediyoruz."

"Bizleri hedef gösteren, emir veren, gözaltına alan, işkence yapanlar utansın"

"Yaşam, sadece nefes alıp vermek değildir. Yaşam, sadece karnını doyurmak değildir. Yaşam, sadece 'Bugün de açıkta kalmadım, başımı sokacak bir yer bulabildim' demek değildir. Yaşam, 'Bir gün daha hayatta kaldım' demek değildir. İnsanca, onurlu bir yaşam istiyoruz, bunun için mücadele veriyoruz. Öğrenciler üzerinden çay simit hesabı yapanlar utansın. Makarnayı öğrencilere öğün olarak görenler utansın. Günde 10 saat 80-90 liraya çalışmak zorunda görenler utansın. Bir evde sıkış tepiş yaşamayı, yurt koğuşlarında bir yatak bulmayı öğrenci için şans olarak görenler, bunu nimet olarak önümüze sunanlar utansın. Geleceksizliği, işsizliği, okuduğu hayalini kurduğu değil, zorunda kaldığı işte çalışmayı reva görenler utansın. Öğrenciyi müşteri olarak gören, öğrenci görünce ellerini ovuşturan herkes utansın. Bizleri hedef gösteren, emir veren, gözaltına alan, işkence yapanlar utansın. Direniyoruz ve protestolar yapıyoruz. Daha da büyüyeceğiz."