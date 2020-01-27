İzmir'de 600 vatandaş paralarını ödedikleri evlerinin tapusunu alamıyor

İzmir’de Kavuklar isimli şirket ile 2013 yılında sözleşme yapan 600 kişi proje teslim tarihini 3 yıl geçmesine rağmen evlerine kavuşamadı. Şirket yönetiminin ‘FETÖ’ suçlamasıyla tutuklanmasının ardından yönetime kayyım atanmasıyla yine tamamlanamayan projede birçok aile mağdur oldu.

Alışveriş merkezi ve konutlardan oluşan proje 2013 yılında sözleşmeler yapıldı. 2017 yılında bitmesi beklenen proje tamamlanamazken şirket yöneticileri 'FETÖ' soruşturması nedeniyle tutuklandı. Şirket yöneticilerinin tutuklanmasının ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) şirkete kayyım atadı.

TMSF'nin atadığı kayyum heyetinden Mustafa Gedikoğlu 2016'da yaptığı bir açıklamada, "Vatandaşlarımızın gönlü rahat olsun. Başta Point Bornova Projesi olmak üzere, vatandaşlarımıza tapularını vermek için çalışacağız" demişti.

Denetim kayyımına dönüştürüldü

Şirkete atanan kayyım 2018'de denetim kayyımına dönüştürüldü, şirkete ait hiçbir hak, borç, dava veya takiplerinin devralınmadığı vurgulandı.

AVM'de mağazalar açıldı

Projeden sözleşmeyle ev alan hak sahipleri 2017'de bitmesini bekledikleri dairelerine bir türlü kavuşamazken projenin alt katında planlanan AVM açıldı.Tamamlanan AVM'de mağazaların Kavuklar firması tarafından kiraya verilerek aktif olarak çalıştığı bilinirken dairelerin iç inşaatları hâlâ bitirilmedi.

Mağduriyetlerini duyurmak isteyen daire sahipleri, daha önce birkaç defa Kavuklar firması yetkilileri ve kayyım ile görüşmeler yaptıkları hâlde bir sonuca ulaşamadıklarını belirtti.

T24, açıklama için projenin iletişim hattına ulaşmaya çalıştı ancak cevap alınamadı.