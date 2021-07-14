İzmir'de 5 hektarlık ormanlık alan yandı

İzmir'in Kınık ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Yangında 5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Kınık ilçesine bağlı kırsal Balaban Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, bugün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler orman ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 3 yangın söndürme helikopteri, 1 amfibi uçak ve 8 arazöz sevk edildi. Havadan ve karadan 2 saatlik müdahaleyle yangın söndürüldü.

Yangında 5 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yangın bölgesinde arı kovanları zarar gördü, arılar telef oldu. Kınık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)