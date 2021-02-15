İzmir'de 46 yaşındaki kadın, boğazı kesik halde ölü bulundu; oğlu gözaltına alındı

İzmir’de evinde boğazından bıçaklanmış halde bulunan Sibel A. (46) hayatını kaybetti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında polis, Sibel A.'nın olay anında evde olan ve uyuşturucu kullandığı ileri sürülen oğlu Oğuz A.'yı (22) gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Konak'ta yaşayan Oğuz A. (22), 112 acil servisi arayarak annesi Sibel A.’yı (46) evde boğazından bıçaklanmış halde bulduğunu söyledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sibel A. hastanede hayatını kaybetti. Uyuşturucu madde etkisinde olduğu belirtilen Oğuz A.’nın evin önünde “Bu ev uğursuz. Babam da bu evde öldü” diye ağladığı ifade edilirken, cezaevinden bir süre önce çıktığı öğrenilen Oğuz A., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatan polis, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)