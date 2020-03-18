İzmir'de 1 ton sahte el dezenfektanı bulundu; 3 kişi gözaltına alındı

İzmir’in Bornova ilçesinde sahte dezenfektan üretimi yapan depoya yapılan baskında yaklaşık 1 ton sahte dezenfektan ve çok sayıda sahte ürün ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Bornova ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeşilova Bölgesi'nde temizlik ürünleri bulunan bir depoda sahte el dezenfektanı üretildiği ihbarı aldı.

Adrese baskın düzenleyen ekipler, üretim izni olmadığı tespit edilen iş yerinde 1 tonluk tank içinde el dezenfektanı, çok sayıda boş etil alkol bidonu ve etiketsiz doluma hazır boş bidon, 2 terazi, 1 tonluk ısıtıcı ve karıştırıcısı olan karışım için kullanılan tank, 21 kilogramlık beyaz renkli toz ham madde ele geçirdi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

(İHA)