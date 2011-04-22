İzmir Dağ Filmleri Festivali başlıyor

T24 - Konak Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve İzmir Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü (İDADİK) ile Dağ Kültürü Derneği (DKD) ortak organizasyonu ile düzenlenen, 1. İZMİR Dağ Filmleri Festivali, 22 – 24 Nisan 2011 tarihleri arasında izleyici ile buluşuyor. “Dünyadan”, “Keşif Ruhu”, “Doğa-Çevre-İnsan”, “Bisiklet” ve “İdadik’ten” temaları altında toplanan filmler, izleyicilere keşif, macera, heyecan ve adrenalin dolu saatler yaşatacak.







Macera dolu 18 film



“National Geographic Türkiye”nin festival sponsoru olduğu Türkiye’nin ilk ve tek dağ filmleri festivali olan ve İstanbul’da 6 yıldır düzenlenen organizasyon “The North Face” ve “Salcano Bisiklet” tema sponsorlukları ile ilk kez İzmirli doğaseverlerle buluşacak. Yamaç paraşütü, kano, bisiklet, dağcılık, kayak gibi doğa sporları ile ilgili filmlerin yanında doğa ve çevre belgesellerinin de yer alacağı festival programında 18 film yer alıyor.

Genç kuşaklarda kalıcı bir doğa kültürünün yerleşmesi adına önemli bir işlev gören ve bu alanda Türkiye’deki büyük bir boşluğu dolduran Dağ Filmleri Festivali kapsamında, film gösterimlerinin yanı sıra, iki söyleşi ve bir fotoğraf sergisi de düzenlenecek.



Festival programı ve gösterim mekan detayları için www.dagfilmfest.org adresini ziyaret edebilirsiniz.



