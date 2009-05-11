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Spor

İzmir Cup 2009 Erkekler Tenis Turnuvası başladı

11 Mayıs 2009 21:55

Türk Telekom İzmir Cup 2009 Erkekler Tenis Turnuvası, ana tablo müsabakalarıyla başladı.

Karşıyaka Örnekköy Tenis Kompleksi'nde düzenlenen turnuvanın ilk gününde, teklerde Avusturya'dan Joseph Sirianni, aynı ülkeden Brydan Klein'i, İrlanda'dan Conor Niland, Slovakya'dan Karol Beck'i, İtalyan Adrea Stoppini ise Ukrayna'dan Sergiy Stakhovsky'i 2-0 yendi.

Çiftlerde ilk gün müsabakalarında ise Haluk Akkoyun ve Ergun Zorlu, Danimarka'dan Frederik Nielsen ve İngiltere'den Ken Skupski'ye 2-0 mağlup oldu.

Türk sporculardan Marsel İlhan, ilk turda Almanya'dan Matthias Bachinger ile yarın karşılaşacak.

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