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"İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na siber saldırı" iddiasına yalanlama

"Söz konusu haberlerde yer alan iddialar asılsızdır"

05 Ocak 2017 23:19

Adalet Bakanlığı yetkilileri, İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na siber saldırıda bulunulduğu iddialarını yalanladı.

Adalet Bakanlığı yetkilileri yaptıkları açıklamada, İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısının ardından bazı basın yayın organlarında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına yönelik siber saldırı gerçekleştirildiği iddialarının yer aldığını belirtti.

Yetkililer, "Söz konusu haberlerde yer alan iddialar asılsızdır ve gerçek dışıdır. Gerek İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının internet sitesine gerekse bilişim sistemine herhangi bir siber saldırı olmamıştır." dedi.

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