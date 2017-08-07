İzmir CHP Kadın Kolları'ndan, 'müftü nikahı' protestosu

İzmir'de, CHP İl ve İlçe Kadın Kolları üyeleri, müftülere nikah kıyma yetkisi veren kanun tasarısını protesto etti.

CHP İzmir İl ve İlçe Kadın Kolları üyeleri, müftülere nikah kıyma yetkisi veren kanun tasarısına tepki göstermek için Kemeraltı Çarşısı girişinde toplandı.

Partili kadınlar laiklik vurgusu yaparken, eyleme erkekler de destek verdi. Protesto sırasında, üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin bulunduğu 'Ezeli ve ebedi başkomutanımız' yazılı dev afiş açan partililer, 'Nikah yetkisinin müftülere verilmesine hayır', 'Çocuk gelinlere hayır' dövizleri de taşıdı. Açıklamayı okuyan CHP Konak Kadın Kolları Başkanı Nurten Serhadbeyi, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1926'da Medeni Kanun'la kadınlara verdiği haklardan rahatsız mı oldunuz" dedi.

Ülkenin içinde bulunduğu sorunlara dikkat çeken Serhadbeyi, "Eğitimden adalete, ekonomiden tarıma, yoksulluktan yolsuzluğa, kutuplaşmadan dış politikaya, işsizlikten teröre, her gün anaların ağladığı, çocukların tacize uğradığı, kadına şiddetin artarak devam ettiği, basının ve bilimin dört duvar arasına hapsedildiği bir süreçte yapılacak hiçbir iş kalmamış gibi, iktidar nikahı kimin kıyacağı ile uğraşmaya başladı" diye konuştu.

Türkiye'de çocuk istismarlarının ve tecavüzlerin büyük çoğunluğunun dini nikah kisvesi altında yapıldığını ileri süren Serhadbeyi, şöyle dedi,

"Kız çocuklarına 12 yaşında imam nikahı..."

"Kızınızın 12 yaşında imam nikahına, 6 yıl sonra imamın kıydığı resmi nikaha, çocuk gelinlere izin verecek misiniz? Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir. Hukuk devleti olmakla kadınlar evlenirken medeni kanunla hakları güvence altına alınmıştır.

Dini nikah yapılmasının önünde hiçbir engel yokken evlilik akdinin müftülerce yapılmasının amacı nedir? Amaç kadını ikinci sınıf vatandaşlığa itmek midir? Amaç laikliğe son vermek midir? Yoksa amaçladıkları yeni devletin adımlarını atmak mıdır?

"Haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz"

Bizler Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği haklar sayesinde buraya gelmiş kadınlarız. Atamızın bize verdiği bu haklardan asla vazgeçmeyeceğimizi bu konuda mücadeleye devam edeceğimizi kamuoyuna bir kez daha duyuruyoruz." Açıklamasının ardından iktidara seslenen CHP'li kadınlar, tasarının geri çekilmesini istedi.