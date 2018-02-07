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Spor

İzmir Büyükşehir Belediyespor'a sualtı ragbisinde 13'üncü kupa geldi

İZMİR, (DHA) - İZMİR Büyükşehir Belediyespor'un kadın sualtı ragbisi takımı, Federasyon Kupası'nda üst üste 13'üncü şampiyonluğunu kazandı

07 Şubat 2018 14:31

İZMİR, (DHA) - İZMİR Büyükşehir Belediyespor\'un kadın sualtı ragbisi takımı, Federasyon Kupası\'nda üst üste 13\'üncü şampiyonluğunu kazandı. Final grubundaki 4 maçta 26 gol atan İzmir ekibi, kalesinde sadece 1 gol gördü. Sualtı Ragbisi Federasyon Kupası\'nda 12 sezondur şampiyonluğu kaptırmayan İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin sporcuları, yine şampiyonluğa ulaşarak rakipsizliğini bir kez daha kanıtladı. Trabzon Mehmet Akif Ersoy Kapalı Yüzme Havuzu\'nda düzenlenen kupada mücadele eden İzmir\'in sualtı perileri, grup aşamasında Mavi Ege\'yi 8-0, Ege Üniversitesi\'ni ise 9-1\'lik skorla geçti. Baraj karşılaşmasında Buz Sualtı Sporları takımını 6-0 yenerek finale kalan İzmir Büyükşehir Belediyespor, finalde de Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları\'nı 3-0 yenerek kupa koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. 

(FOTOĞRAFLI)

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