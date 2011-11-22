İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne baskın: 42 gözaltı

T24 - İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik olarak yapıldığı öğrenilen operasyonda 42 kişi gözaltına alındı. Operasyonun içeriği ile ilgili henüz bilgi verilmedi.



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İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik geçen 2 Mayıs günü yapılan operasyonla bağlantılı olarak bu sabah polisin düzenlediği ikinci operasyonda 42 kişi gözaltına alındı.



Gözaltına alınanlar arasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erhan Bey, Özel Kalem Müdürü Levent İşler, ESHOT Genel Müdür Yardımcısı Alim Gürsoy, İZULAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Gül Şenel’in de bulunduğu öğrenildi.



Polis, gözaltıların hemen ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde arama başlattı.





İŞTE GÖZALTINA ALINANLAR

Gözaltına alınanlardan ismi öğrenilenler şöyle:

Genel Sekreter Yardımcısı Erhan Bey

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Murat Özel

Karar ve Tutanaklar Daire Başkanı Tülay Azeri

Bilgi Teknolojileri Daire Başkanı Selçuk Savcı

KSK Başkanı, Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Çalışkan

Grand Plaza Genel Müdürü Işık Çelikoğlu

Grand Plaza çalışanı Yekta Saydam

Grand Plaza Çalışanı Çağrı Çavuşoğlu

İZELMAN Genel Müdürü Hüseyin Kırmızı

İZENERJİ Genel Müdürü Ali Süha Sabuktay,

ESHOT Eski Genel Müdürü,İZDENİZ ve İZULAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Gül Şener

ESHOT Genel Müd. Yard. Tufan Eke

ESHOT Genel Müdürü Ömer Faruk Alçelik

ESHOT Genel Müdür Yardımcısı ve İZSU Eski Genel Md. İsmet Halim Gürsoy

ESHOT Destek Hizmetleri Daire Başkanı Besim Gültekin

ESHOT Genel Müdür Yardımcısı İrfan Aras

ESHOT İhale Yetkilileri Hüseyin Mercan

ESHOT İhale Yetkilisi İbrahim Tuz

ESHOT Strateji Daire Başkanı Turgay Akaya

ESHOT Yapı Tesisleri Daire Başkanı Rafet Bayram

Büyükşehir Özel Kalem Müdürü Levent İşler

Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Görevlisi Pınar Çalışkan

Kültür Müdürü Halim Yazıcı,

Kültür Müdürlüğü çalışanı Asuman Gökkaya

Kültür Daire Başkanlığı Çalışanı Cengiz Başkurt

Kültür Daire Başkanlığı Çalışanı Tülay Tümay

Solfej Firması Şirket Ortağı Sedat Sakur

Grand Plaza Eski Genel Müdürü Muharrem Derbentoğulları

Büyükşehir Spor Kulübü Yetkilisi Kemal Bulut

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Cafer Çavuşoğlu,

DİSK 3 nolu şube Üyesi Necip Binici

DİSK 36 nolu Şube Üyesi Cafer Alt

DİSK 3 nolu şube üyesi Yakup Yıldırım

Haspolat Kuyumculuk Şirketi çalışanı Ercan Mertbilek

Haspolat Kuyumculuk Şirketi Sahibi Çağlar Haspolat

Haspolat Kuyumculuk Çalışanı Şulehan Ulusoy

Organizatör İsmail Yoğurtçu

Turkuvaz Organizaspon Şirket Yetkilileri Mustafa Nafi Kaya,

Turkuvaz Organizasyon Yetkilisi Gökhan Boğazkesen

Turkuvaz Organizasyon Yetkilisi Murat Boyacıoğlu

Turkuvaz Organizasyon Yetkilisi Ferik Faruk Boyacıoğlu…



