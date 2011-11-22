İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne baskın: 42 gözaltı

T24 - İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik olarak yapıldığı öğrenilen operasyonda 42 kişi gözaltına alındı. Operasyonun içeriği ile ilgili henüz bilgi verilmedi.
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İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik geçen 2 Mayıs günü yapılan operasyonla bağlantılı olarak bu sabah polisin düzenlediği ikinci operasyonda 42 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar arasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erhan Bey, Özel Kalem Müdürü Levent İşler, ESHOT Genel Müdür Yardımcısı Alim Gürsoy, İZULAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Gül Şenel’in de bulunduğu öğrenildi.
Polis, gözaltıların hemen ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde arama başlattı.
İŞTE GÖZALTINA ALINANLAR
Gözaltına alınanlardan ismi öğrenilenler şöyle:
Genel Sekreter Yardımcısı Erhan Bey
Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Murat Özel
Karar ve Tutanaklar Daire Başkanı Tülay Azeri
Bilgi Teknolojileri Daire Başkanı Selçuk Savcı
KSK Başkanı, Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Çalışkan
Grand Plaza Genel Müdürü Işık Çelikoğlu
Grand Plaza çalışanı Yekta Saydam
Grand Plaza Çalışanı Çağrı Çavuşoğlu
İZELMAN Genel Müdürü Hüseyin Kırmızı
İZENERJİ Genel Müdürü Ali Süha Sabuktay,
ESHOT Eski Genel Müdürü,İZDENİZ ve İZULAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Gül Şener
ESHOT Genel Müd. Yard. Tufan Eke
ESHOT Genel Müdürü Ömer Faruk Alçelik
ESHOT Genel Müdür Yardımcısı ve İZSU Eski Genel Md. İsmet Halim Gürsoy
ESHOT Destek Hizmetleri Daire Başkanı Besim Gültekin
ESHOT Genel Müdür Yardımcısı İrfan Aras
ESHOT İhale Yetkilileri Hüseyin Mercan
ESHOT İhale Yetkilisi İbrahim Tuz
ESHOT Strateji Daire Başkanı Turgay Akaya
ESHOT Yapı Tesisleri Daire Başkanı Rafet Bayram
Büyükşehir Özel Kalem Müdürü Levent İşler
Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Görevlisi Pınar Çalışkan
Kültür Müdürü Halim Yazıcı,
Kültür Müdürlüğü çalışanı Asuman Gökkaya
Kültür Daire Başkanlığı Çalışanı Cengiz Başkurt
Kültür Daire Başkanlığı Çalışanı Tülay Tümay
Solfej Firması Şirket Ortağı Sedat Sakur
Grand Plaza Eski Genel Müdürü Muharrem Derbentoğulları
Büyükşehir Spor Kulübü Yetkilisi Kemal Bulut
DİSK Ege Bölge Temsilcisi Cafer Çavuşoğlu,
DİSK 3 nolu şube Üyesi Necip Binici
DİSK 36 nolu Şube Üyesi Cafer Alt
DİSK 3 nolu şube üyesi Yakup Yıldırım
Haspolat Kuyumculuk Şirketi çalışanı Ercan Mertbilek
Haspolat Kuyumculuk Şirketi Sahibi Çağlar Haspolat
Haspolat Kuyumculuk Çalışanı Şulehan Ulusoy
Organizatör İsmail Yoğurtçu
Turkuvaz Organizaspon Şirket Yetkilileri Mustafa Nafi Kaya,
Turkuvaz Organizasyon Yetkilisi Gökhan Boğazkesen
Turkuvaz Organizasyon Yetkilisi Murat Boyacıoğlu
Turkuvaz Organizasyon Yetkilisi Ferik Faruk Boyacıoğlu…