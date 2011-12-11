-İzmir Büyükşehir Belediyesinde müfettişi yok TBMM (A.A) - 11.12.2011 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, bugün ve geçen hafta itibariyle İzmir Büyükşehir Belediyesinde bakanlık müfettişinin bulunmadığını bildirdi. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının 2012 yılı bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada, vatandaş katılımı odaklı hizmet anlayışını son yıllarda öne çıkardıklarını, suçla mücadelede önleyici tedbirlere ağırlık verildiğini söyledi. İnsan hakları ihlallerinin ortadan kaldırılması, bilimsel metotlarla delilden sanığa ulaşarak suçların hızla aydınlatılması üzerinde önemle durduklarını ifade eden Şahin, ''Hükümet olarak göreve geldikleri günden bu yana, tüm karanlık odakların üzerine hiç çekinmeden gidilmiştir. Her türlü organize suç örgütünün ortaya çıkarılması ve bunlarla kararlı şekilde mücadele edilmesine inanıyoruz'' dedi. Yaptıkları çalışmalarla uyuşturucu kaçakçılığı konusunda suç örgütleriyle mücadeleye özel önem ve öncelik verdiklerine işaret eden Bakan Şahin, son günlerde bu alanda çok büyük başarılar elde edildiğini vurguladı. Şahin, ''Türkiye, tüm Avrupa ülkeleri toplamından fazla eroin yakalamaları gerçekleştirmiştir. Yoğun çalışmalar sonucunda doğudan batıya, batıdan doğuya uyuşturucu trafiği değişmiş, Türkiye artık transit ülke konumundan çıkmıştır'' diye konuştu. -Birbirinin zıttı değil- TÜİK araştırmasına göre, vatandaşın en memnun olduğu alanların başında asayişin geldiğini belirten Şahin, "Güvenlik için özgürlükten, özgürlük için güvenlikten asla taviz verilmemesi gerektiği inancındayız. Bunların birbirinin zıttı değil, birbirinin olmazsa olmazı iki önemli değer olduğuna inanıyoruz. Uluslararası hukuka uygun, tem hak ve özgürlüklere saygılı, demokrasi kültürünü benimsemiş, siyaseten müzakereye açık, çağdaş yönetim anlayışıyla terörle mücadeleyi sürdürmek durumundayız" diye konuştu. -Belediyelere yapılan denetim ve soruşturmalar- Şahin, bugün ve geçen hafta itibariyle İzmir Büyükşehir Belediyesinde bakanlığın müfettişinin bulunmadığını bildirdi. Konuşmaların ardından TBMM Genel Kurulunda; Adalet Bakanlığı, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı, HSYK, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının 2012 yılı bütçeleri kabul edildi. Başkanvekili Sadık Yakut, birleşimi saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.