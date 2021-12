İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 'grev' açıklaması

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Metro A.Ş. ile Türk-İş’e bağlı Demiryol İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerindeki sürece ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, atılan tüm iyi niyetli adımlar ve sağlanan ciddi iyileştirmelere karşın sendikanın, kendi sunduğu taslak dışında hiçbir teklife açık olmadığını belirterek görüşmeyi sona erdirdiğine dikkat çekildi. 22 Ekim'den başlamak üzere grev kararı alan sendikanın taslağını yeniden gözden geçirip görüşmeleri sürdürme talebinde bulunması halinde Metro A.Ş.’nin müzakereye açık olduğu belirtildi.

İzmir’de kent içi toplu ulaşımın önemli unsurlarından Metro A.Ş. ile Demiryol İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerine ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden bir açıklama geldi. Sürece ilişkin tüm detaylara yer verilen yazılı açıklamanın tam metni şöyle:

“İzmir Metro A.Ş. ile Demiryol İş Sendikası arasında 20 Nisan 2021 tarihinde başlayan toplu iş görüşmelerinde, toplam 69 maddelik taslağın 60 maddesinde anlaşma sağlanmış, kalan 9 madde üzerinde mutabakat sağlanamadığından sendika tarafından 22 Ekim 2021 günü 05:00’da başlamak üzere grev kararı almıştır.

Grev kararına rağmen 13 Ekim 2021 tarihinde yetkili sendikamız, SODEMSEN’in çağrısı üzerine yapılan toplantıda, kalan maddeler üzerinde müzakereler sürdürülürken ve işveren tarafça teklifler olumlu yönde revize edilmeye devam edilirken işçi sendikası, sunmuş oldukları taslak dışında hiçbir teklife açık olmadıklarını beyan ederek toplantıyı sona erdirmiştir.

Bu toplu pazarlık kapsamında, işçilerimizin daha iyi bir refah seviyesine ulaşması için, ekonomik hak ve menfaatlerinde çok ciddi iyileştirme sağlanmış; aylık 57 TL olan yakacak yardımı birinci yıl 200 TL, ikinci yıl 270 TL; yüzde 70 olan fazla çalışma ücreti yüzde 75; yüzde 15 olan gece zammı sözleşmenin ilk yılında yüzde 20, ikinci yılında yüzde 30; 1+2 yevmiye olan ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma ücreti 1+3 yevmiye; daha önce olmayan birleştirilmiş sosyal yardım birinci yıl 200 TL, ikinci yıl 300 TL; 254 TL olan evlenme yardımı 800 TL; 158 TL olan doğum yardımı 550 TL; 1.150 TL olan afet yardımı 2.000 TL; 223 TL olan izin yardımı 600 TL olarak kabul edilmiştir.

Ancak ilkokulda okuyan her çocuk için 215 TL olan öğrenim yardımı 1.400 TL; ortaokulda okuyan her çocuk için 215 TL olan öğrenim yardımı 1.550 TL; lisede okuyan her çocuk için 430 TL olan öğrenim yardımı 1.800 TL; yükseköğretim gören her çocuk için 645 TL olan öğrenim yardımı 2.500 TL; 71,00 TL olan iş riski primi 130 TL; 110 TL olan iş riski primi 180 TL; 137 TL olan iş riski primi 230 TL olarak önerilmesine ve günlük ücretlere de seyyanen 30 TL artış teklif edilmesine karşın sendika tarafından tekliflerimiz kabul edilmediği gibi değerlendirmeye de alınmamış, taslaktaki taleplerde ısrarcı olunmuş ve başka bir teklifin ciddiye alınmayacağı belirtilerek masadan kalkılmıştır. Sunduğumuz tekliflere göre 1 Ağustos 2021 itibariyle evli ve bir çocuklu metro sürücüsünün alacağı en düşük aylık ücret, ikramiye, yol, yemek, eğitim yardımları ve mesailer hariç 5.034 TL, ikramiye dahil 6.150 TL’dir.

Bu bilgiler ışığında İzmir Metro A.Ş.’nin önerdiği zam oranı ortalama yüzde 31,9'dur. En alt maaş gurubunda bu oran yüzde 37,7’dir. Giydirilmiş ücretlere göre artış oranı ise yüzde 43,1’e kadar çıkmaktadır. Yine sosyal haklarda da çok ciddi artışlar öneren bir teklif yapılmıştır.

Kamuoyunca bilinmesi gereken bir diğer nokta ise aynı sendika ile İZBAN A.Ş.’de yaklaşık 6 ay önce yapılan toplu sözleşmede sendikanın kabul ettiği artış oranının yüzde 25,1 olduğudur.

İzmir Metro A.Ş.’nin önerdiği teklife göre; İZBAN A.Ş.’deki en alt gurup çalışana göre metro çalışanı yüzde 19,3 daha fazla ücret alacaktır.

Çalışanlarımızın ekonomik düzeylerinin ve refah seviyelerinin artırılması konusunda ne kadar özverili olduğumuz tüm kamuoyunun bilgisindedir. Ancak belediyemizin mali imkanlarının da bir sınırı bulunmaktadır. Bu sınırlar da zorlanarak tekliflerimiz sürekli revize edilmesine rağmen işçi sendikasının hiçbir geri adım atmaksızın taslaktaki taleplerde ısrarcı olmasını ve nihayetinde sebepsiz yere masadan kalkmasını iyi niyetli bulmamakla beraber; Belediyemizin, Metro çalışanlarının ve İzmir halkının bu koşullarda bir grevi hak etmediğini düşündüğümüzden, sendikanın taslağını yeniden gözden geçirip görüşmeleri sürdürme talebinde bulunması halinde müzakereye açık olduğumuzu da belirtmek istiyoruz.”