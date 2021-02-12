İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 8 Mart için yüzde 50 indirim kararı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde toplu taşıma ücretlerinde kadınlara yüzde 50 indirime gitme kararı aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şubat ayı meclis toplantısının üçüncü oturumu Başkanvekili Mustafa Özuslu başkanlığında yapıldı. Oturumda, sel felaketi desteklerine Çeşme Alaçatı'da yaşanan hortumda zarar görenler de dahil edildi. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için de dikkat çeken bir karar alındı. Buna göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart günü toplu taşım araçlarında kadınlara yüzde 50 indirim uygulayacak. 8 Mart'ta otobüs, metro, tramvay, İZBAN ve vapuru yüzde 50 indirimli kullanacak olan kadınlar, mevcut aktarma sisteminde de aynı şekilde faydalanabilecek.

Meclisten oybirliği ile geçen karara göre, indirimden Havalimanı, Baykuş, Bilet 35, Kontörlü Ulaşım Kartları, Yerleşke Öğrenci Tarifesi ile Oto Tahsis ve Bağlı Kalma Tarifeleri hariç tutulacak.