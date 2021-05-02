İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 183 milyon liralık pandemi desteği

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 90 milyon lirası önümüzdeki 3 ayı kapsamak üzere yıl boyunca sosyal desteklere 183 milyon lira kaynak ayıracaklarını açıkladı.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, pandemi döneminde mağdur olan vatandaşlara ayni ve nakdi yardımda bulunduklarını belirterek, “Yaşadığımız bu zor günleri dayanışmayla atlatmak, birbirimize sahip çıkmak zorundayız. Biz de İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı zorlayarak yoksulluk ve açlık sınırında yaşam mücadelesi veren hemşerilerimizi yalnız bırakmayacağız. Hazırladığımız destek paketi ile işini, gelirini kaybeden, işyerleri kapandığı için evine ekmek götüremeyen yurttaşlarımıza nakdi ve ayni yardımlarımızı sürdüreceğiz. Sadece önümüzdeki 3 aylık periyotta 90 milyon liralık bir kaynağı desteklere ayırıyoruz. Bu yılın başından itibaren harcadığımız 24 milyon lira ve sene sonuna kadar yapacağımız harcamalarla birlikte 2021 yılında sosyal desteklere ayırdığımız kaynak miktarı 183 milyon lirayı bulacak” dedi.

50 bin haneye nakdi yardım, 90 bin gıda kolisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi sosyal destek çalışmaları kapsamında bayram öncesi 50 bin haneye toplam 25 milyon lira nakit yardımı yapacak. Kooperatiflerden alınan ürünlerin yer aldığı 10 milyon 500 bin lira tutarındaki 30 bin koli ile Halkın Bakkalı aracılığıyla 6 milyon lira değerindeki 60 bin gıda kolisi de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Çocuklar için "Süt Kuzusu" projesi

Çocukların sağlıklı gıdadan mahrum kalmaması için yürütülen "Süt Kuzusu" projesi kapsamında 46 milyon 800 bin liralık süt dağıtılacak. 4 bin adet kavurma konservesinin maliyeti ise 422 bin lirayı buluyor. Ramazan ayı boyunca 400 bin kişiye dağıtılacak iftar yemeği için İzmir Büyükşehir Belediyesinin miktar ise 9 milyon lira.

Sanatçılara ve esnafa destek

Pandemi nedeniyle iptal edilen büyük konserlerin 1,5 milyon liralık bütçesi, Başkan Tunç Soyer’in talimatı ile zor durumdaki İzmirli sanatçılara destek organizasyonlarında kullanılıyor. Konut dışı tarifedeki su abonelerinden alınmayan katı atık bedelleri sayesinde 16 milyon liralık bir miktar İzmirlilerin cebinde kaldı.Metropol dışındaki kahvehane esnafına 500 bin liralık maddi destek, zor durumdaki esnafa 1 milyon lira tutarında 10 bin gıda kolisi, seyyar gevrekçilere ve çiçekçilere 1’er milyon liralık destek de İzmir Büyükşehir Belediyesinin sosyal yardım paketinde yer alıyor. (İHA)