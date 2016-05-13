Moodys'ten İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne en yüksek not: AAA

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin AA3 olan ulusal ölçek kredi notunu, en yüksek seviye olan AAA'ya yükseltti.

Moody’s; sağlam faaliyet performansı, etkin finansal yönetimi ve belediye ekonomisinin giderek güçlenmesini göz önünde bulundurarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne en yüksek kredi notunu verdi. Business HT'de yer alan habere göre; İzmir, bu gelişmeyle 2010’dan bugüne kadar kredi notunu 17 basamak artırmış oldu.

Moody's tarafından yapılan açıklamada; kararı almalarında, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin finansal yönetim uygulamalarının kalitesinin ve finansal açıklamalarının şeffaflığının etkili olduğu söylendi.

İzmir, Türkiye standartlarının üzerinde

İzmir için; çok yıllık planlamanın etkin kullanımı ve borç yönetim stratejisi ile Türk standartlarına göre yüksek düzeydedir açıklaması geldi. Hazırlanan raporda; Büyükşehir Belediyesi'nin döviz kuru dalgalanmalarına karşı önlem aldığı belirtildi.

Kuruluş yaptığı açıklamada; yükselen olumlu faaliyet sonuçlarıyla beraber yabancı para birimi cinsinden borçlarının büyük bir kısmını döviz riskine karşı koruyacak düzenlemelere giderek Belediye'nin borç ödeme servisi kapasitesini desteklediğini bildirdi.

Moody's, Büyükşehir Belediyesi'nin borç yükünün yönetilebilir düzeyde olduğunu belirttiği İzmir raporunda, kredi notlarının İzmir'in yatırım planları için fon çoğunluğunu oluşturan tutarlı ve sağlam faaliyet performansı bulunduğunu ifade etti. Belediye'nin olumlu mali performansı ve yeterli likidite düzeyini yansıttığı açıklandı.

İzmir'in ulusal kredi notunun yer aldığı 'AAA' kategorisi, temerrüt riskinin en düşük olduğu ve finansal yükümlülüklerini yerine getirmek için en yüksek kapasiteyi temsil ediyor. Bu kapasite; İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin öngörülebilir olumsuzluklardan etkilenme ihtimalinin son derece düşük olduğunu ifade ediyor.