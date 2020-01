İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları, yemek ve ulaşım kartı istedi

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarında çalışan memurlar, ulaşım ve yemek hizmetleriyle ilgili taleplerinin karşılanmadığını öne sürerek, \'Başkan Aziz, bakiyemiz yetersiz\' sloganı attı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi binası önünde toplanan Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel Sen) üyeleri 6 bini aşkın kamu emekçisi olarak taleplerini dile getirdi. \'Herkes için yemek hakkı\', \'Ebeveynler işe, çocuklar kreşe. Kreş istiyoruz\' yazılı pankartlar taşıyan topluluk, ulaşım haklarının karşılanmadığını öne sürerek \'Başkan Aziz, bakiyemiz yetersiz\' sloganları attı. 2017 yılının kamu emekçileri için kayıp yılı olduğunu iddia eden Tüm Bel Sen 1 Nolu Şube Başkanı Çağdaş Yazıcı, hükümetle Memur-Sen\'in imzaladığı ve 3 milyon kamu emekçisini ilgilendiren toplu görüşmenin 2018 yılı için yüzde 4+3.5\'lük bir zamla sonuçlandığını hatırlattı. Ankara\'da hükümet ile Memur-Sen arasında yaşanan Toplu görüşme sürecinin bir benzerinin İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nde 2017\'nin Nisan ayında yaşandığını öne süren Yazıcı, \"Yıllardan bu yana giderek yakıcılaşan bir dizi ihtiyacı görmezden gelen, yıllardır ısrarlı bir biçimde haykırdığımız bir dizi talebe kulaklarını tıkayan İzmir Büyükşehir idaresi yetkilendirdiği düşük profilli bir sendika ile bir önceki sene yapılan sözleşmenin neredeyse aynısını sessiz sedasız imzaladı. Bugün emekçilerin çoğunun faydalanamadığı yemekhane gibi sorunlu bir çözümle konu geçiştirildi. Yemek kartı talebimiz sürüyor. Çalışanlar mevzuatla bile açık seçik tarif edilen, buna rağmen tümüyle yok sayılan bir hakkı istemeye, kreş talep etmeye devam etmektedir\" dedi.

ÇALIŞANLARA ANKET YAPILDI

1100 çalışana taleplerini sordukları bir anket uyguladıklarını ifade eden Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Her yüz anketten 87\'sinde işaretlenen talep ulaşım kartıdır. Emekçiler ulaşım kartının önünde herhangi bir mevzuat engelinin olmadığının bilincindedirler. Tüm bu yoksullaşma tablosu ile birlikte ulaşım kartının verilmesi emekçilerin sorunlarını çözmemekle beraber bir nebze olsun ferahlama sağlayacak basit bir adımdır. Her yüz formdan 75\'inde yemek kartı işaretlenmiştir. Yemekhanelerin açılması bu talebi görüldüğü üzere ortadan kaldırmamıştır. Bu temel talep yerli yerindedir. İş arkadaşlarımız, herkes için sahici bir çözümün yemek kartı verilmesinden geçtiğini tekrar teyit etmişlerdir. Her yüz anketten 69\'unda 657 sayılı yasanın kaldırılması ve OHAL-KHK rejimi ile iş güvencesinin kaldırılmaya çalışılması vardır. Sendikamız ve konfederasyonumuz bu konuyu gündemleştiren ve fiili bir mücadele sergileyen tek sendika, tek konfederasyondur. Her yüz anketten 51\'nde sosyal imkanlarının arttırılması talebi işaretlenmiş, 43\'ünde de hizmet binalarnın depreme dayanıksız olması sorunu işaretlenmiştir\" dedi. Çağdaş Yazıcı, Büyükşehir emekçilerinin ulaşım ve yemek kartı ile kreş talebini aralıksız savunmaya devam edeceklerini açıkladı.

Daha sonra söz alan Tüm- Bel Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt ise Memur- Sen\'i suçlayarak çalışanların haklarının verilmesi yerine işverenlerin çıkarlarının savunulduğunu ileri sürdü.



