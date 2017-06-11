İzmir Büyükşehir Belediyesi, atık pil getirene zeytin fidesi hediye ediyor

Anadolu zeytinlikerinin akıbeti tartışılmaya devam ederken İzmir Büyükşehir Belediyesi, yen projesi olan Atık Pil Kampanyası’nı duyurdu. 25 adet atık pili Büyükşehir Belediyesi’nin personel giriş kapısındaki kumbaralara atan katılımcılara zeytin fidanı hediye ediliyor. Dereceye girenlere ise sürpriz hediyeler var.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çevre bilinci geliştirmek için Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) ve ilçe belediyeleri işbirliğinde düzenlediği “Atık Pil Toplama Kampanyası”, yine her yaştan İzmirlinin büyük ilgisini çekiyor.

Yıl boyunca topladıkları kullanılmış pilleri getirerek kampanyaya destek olan katılımcılara zeytin fidanı hediye ediliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan’ın startını verdiği bu yılki etkinliğe katılım oldukça yüksek. Kampanyaya katılmak isteyen çevre dostları, yıl boyunca topladıkları kullanılmış pilleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin personel giriş kapısında kurulan stanttaki kumbaralara atabiliyor.

Tartımlar sonucunda yetişkinler, gençler, çocuklar, okullar, sivil toplum kuruluşları, anaokulları, muhtarlıklar, ilçe belediyeler ve İZELMAN A.Ş özel ödülü olmak üzere, 9 kategoride dereceye girenleri ödülleri 15 Haziran’da İzmir Sanat’ta verilecek. Başarılı çevre dostları notebook, tablet bilgisayar, masaüstü bilgisayar, yazıcı, spor seti, satranç seti ve interaktif dokunmatik akıllı tahta gibi ödüllerin sahibi olacak.

Atık pillerin doğaya gelişigüzel atılması sonucu içindeki cıva, kadminyum, kurşun gibi ağır metallerin serbest hale geçerek doğayı kirletmesinin önlenmesi amacıyla düzenlenen kampanyaya büyük ilgi gösteren İzmirli çevre dostları, 2004 yılında 8.5 ton, 2005 yılında 6.5 ton, 2006 yılında 6 ton, 2007 yılında 8 ton, 2008 yılında da 8.6 ton, 2009 yılında 13.5 ton, 2010 yılında 21.1 ton, 2011 yılında 25 ton, 2012 yılında 27.6 ton, 2013 yılında 29.1 ton, 2014 yılında 33.6 ton, 2015 yılında 37,6 ton, 2016 yılında 37,8 ton atık pil toplamıştı.